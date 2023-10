Eccellenza, Favaro battuto di misura dallo United BC

UNITED BORGORICCO CAMPETRA-FAVARO 1-0



UNITED BORGORICCO CAMPETRA: Piva, Girardi, Scremin, Regazzo, Buson, Beccaro, Tescaro, Vasic (13’ s.t. Corteggiano), Barichello (32’ s.t. Marangoni), Volpato, Tronco. A disp. Cherubin, Rosa, Zantomasi, Tonini, Fighera, Dussin, Stevanin. All. Massimo Malerba.

FAVARO: Maggio, Zamengo, Saitta, Cossalter (27’ s.t. La Rosa), Carlon, Nobile, Semenzato (38’ s.t. Canaj), Rizzato (42’ s.t. Selle), Anthony Siega (22’ s.t. Pieretto), Nicholas Siega, Mainardi (6’ s.t. Vianello). A disp. Meneghetti, Sovilla, Del Basso, Essombe. All. Emanuele Tozzato.

ARBITRO: Dei Tos di Conegliano.

RETE: pt 6' Beccaro.

NOTE: Spettatori 200 circa. Espulso al 48’ s.t. Girardi per doppia ammonizione. Ammoniti Regazzo, Beccaro, Carlon, Semenzato, Del Basso, La Rosa e Selle. Recuperi: 2’ e 5’.

Si ferma a tre la serie di vittorie consecutive del Favaro, battuto 1-0 dallo United Borgoricco Campetra.

Locali vicinissimi al vantaggio già in avvio con una capocciata di Tescaro che chiama al miracolo Maggio. Il gol è nell’aria e arria al 6’ con il difensore centrale Beccaro, sfruttando un assist ancora dello stesso Tescaro. L’1-0 sblocca i rossobiancoblu, che sfiorano a più riprese la rete del raddoppio: il portiere veneziano si supera su Vasic, poi sono Barichello e Tescaro a spedire la sfera fuori di un soffio. Per i biancoverdi ci prova Nicolas Siega con una conclusione dal limite, para in tuffo Piva. Nella ripresa la squadra di Tozzato non riesce a creare nitide occasioni per pareggiare, anzi rischia di subire il raddoppio da Tronco ma Maggio gli sbarra la strada. In pieno recupero arriva l’espulsione per doppio giallo di Girardi, troppo tardi però per il Favaro per sfruttare la superiorità numerica.