Eccellenza, il Portogruaro ufficializza il nuovo staff tecnico

Il Portogruaro, in attesa di un possibile ripescaggio in Serie D, ha nel frattempo deciso lo staff tecnico che accompagnerà il nuovo allenatore Massimiliano De Mozzi.



Il preparatore dei portieri sarà Renzo Di Justo, tecnico di assoluta esperienza negli ultimi anni alla Liventina. Per lui una lunga esperienza con la Triestina nei primi anni 2000 tra Serie C e Serie B. Il nuovo preparatore atletico è invece Stefano Gallini, ex Sacilese e Pordenone, anche lui l'anno scorso alla Liventina. L'unico riconfermato è il fisioterapista Antonio Lucchin. Infine non ci sarà più l'allenatore in seconda.