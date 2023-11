Eccellenza, il programma dell'undicesima giornata

L'undicesima giornata di campionato nel girone B di Eccellenza vedrà la capolista Sandonà affrontare la Calvi Noale dell'ex Pulzetti in un derby decisamente interessante. I biancocelesti, primi e reduci dal 3-0 sul Favaro, affronteranno una squadra che arriva dalla sconfitta sul campo dell'Unione Cadoneghe. L'anno scorso finì con un netto 3-0 per la Calvi. Lo Spinea invece, 2 punti nelle ultime 4 partite, prova a far bottino sul difficile campo del Conegliano. Derby salvezza molto a delicato a Belluno per il Caorle-La Salute: un pareggio servirebbe a ben poco per i litoranei. Infine il Favaro sarà impegnato sul campo del Liapiave.

Di seguito il programma completo delle partite:

Calvi Noale - Sandonà

Cavarzano Belluno - Città di Caorle La Salute

Conegliano - Spinea

Eclisse Carenipievigina - Liventina Opitergina

Giorgione - Unione Cadoneghe

Liapiave - Favaro

Portomansuè - Godigese

Vittorio Falmec - United Borgoricco Campetra