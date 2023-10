Eccellenza, il Sandonà balza in vetta alla classifica

SANDONÀ-UNITED BORGORICCO CAMPETRA 1-0

SANDONÀ: Noè, Donadello, Semenzato (27’ s.t. Angi), Abcha, Fortunato, Pasian, Soncin, Di Sopra (36’ s.t. Martini), Berardi, Corò (1’ s.t. Santarcieri), Mazzon (44’ s.t. Achille Bisiol). A disp. Donno, Crescente, Craciun, Momentè, Dordit. All. Alessandro Bisiol.

UNITED BORGORICCO CAMPETRA: Piva, Girardi, Scremin, Regazzo, Buson, Beccaro, Tescaro (22’ s.t. Marangoni), Fighera (9’ s.t. Barichello), Cappella, Volpato, Tronco (38’ s.t. Rosa). A disp. Cherubin, Tonini, Zantomasi, Stevanin, Corteggiano, Vasic. All. Massimo Malerba.

ARBITRO: Casula di Ozieri.

RETE: 37’ s.t. Martini.

NOTE: Spettatori 250 circa. Espulso al 5’ s.t. Cappella per doppia ammonizione. Ammoniti Soncin, Pasian, Berardi, Santarcieri, Donadello e Volpato. Recuperi: 2’ e 4’.

Il Sandonà batte 1-0 i adovani dello United Borgoricco Campetra e, complice la sconfitta del Giorgione, è la nuova capolista del girone B di Eccellenza. Allo Zanutto match equlibrato nel primo tempo, qualcosa in più lo mostra però la formazione ospite. A inizio ripresa il bomber padovano Cappella si becca ingenuamente il secondo giallo, lasciando i suoi in 10. Il Sandonà non riesce ad approfittarne fino al 37' quando il giovane Martini pesca dalla distanza il jolly he vale tre punti pesantissimi.