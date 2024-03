Eccellenza, il Sandonà batte 2-0 la Calvi Noale nel big match

SANDONA’ – CALVI NOALE 2-0

RETI: pt 5’ e st 2’ Crivaro.

SANDONA’: Noè, Di Sopra, Pasian, Granzotto, Fortunato, Abcha, Mazzon (st 45’ Santarcieri), Scroccaro, Berardi (st 41’ Martini), De Stefani (st 35’ Brichese), Crivaro (st 43’ Bisiol Achille). All. Alessandro Bisiol.

CALVI NOALE: Lombardi, Marzocchi (st 35’ Vedovato), Gabrieli (st 38’ Stalla), De Stefani, Dall’Agnol, Gasparini, Bagarotto, Coin, Pasha, Peron (st 10’ Pellegrini), De Martin (st 5’ Mello Corbellini). All. Nico Pulzetti.

ARBITRO: Malagnino di Castelfranco Veneto (Zoccarato di Padova e Giaretta di Bassano del Grappa).

NOTE: espulso al 9’ del st Dall’Agnol (C) per doppia ammonizione. Ammonito Di Sopra (SD).

Gara che parte con l'immediato vantaggio sandonatese, al 6’ una verticalizzazione di Abcha sorprende la retroguardia ospite, palla a De Stefani il cui traversone nel mezzo trova la perfetta deviazione di Crivaro. Ospiti che si fanno vedere al 16’ dalle parti della porta sandonatese, la punizione di Peron supera la barriera ma termina alta sulla traversa. E’ un Sandonà pungente che al 21’ sfiora il raddoppio con Berardi, il suo rasoterra sfiora il palo lontano della porta difesa da Lombardi. Al 36’ è lo stesso Lombardi a negare il raddoppio ai sandonatesi: la verticalizzazione di Scroccaro per De Stefani vede il numero dieci far partire un forte tiro costringendo il portiere ospite a volare all’incrocio deviando il pallone in angolo. Calvi Noale che si fa pericolosa a fine primo tempo con un colpo di testa di De Martin. Al 43’ Peron cerca in mezzo De Martin, deviazione di testa imprecisa ancora. Al 44’ Mazzon si vede ribattere un tiro, quindi è Berardi ad impegnare il portiere a terra.

A inizio ripresa arriva il raddoppio locale: Mazzon calcia verso la porta, respinge il portiere, riprende Berardi il cui tiro è deviato da Lombardi sul palo, Crivaro a ribadisce in rete. Ooco dopo Dall’Agnol rimedia il secondo cartellino giallo venendo così espulso: Calvi sotto di due gol e in dieci. In ogni caso la capolista cerca di riaprire la gara, al 23’ su una punizione dal limite di Mello è Noè ad operare un’ottima parata. Al 28’ Crivaro penetra sulla destra per poi accentrarsi, al momento del tiro allarga su Berardi il cui tiro è in extremis deviato da un difensore. Insiste la Calvi: alla mezzora Mello impegna dalla distanza Noè. Soffre il Sandonà, l’iniziativa è costantemente nelle mani della squadra dell'ex Pulzetti nonostante l’inferiorità numerica: al 33’ Pasha entra in area, il suo forte rasoterra è parato ancora una volta da Noè. Al 44’ è profonda la discesa in area di Coin, sul cui traversone è provvidenziale l’intercetto di Fortunato che involontariamente favorisce la parata di Noè. Nei sei minuti di recupero si sbilancia la capolista e il Sandonà potrebbe portare a tre le sue reti, ma una ripartenza a tre vede andare al tiro a turno tutti giocatori senza che questi trovino lo spiraglio giusto.