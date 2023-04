Eccellenza, il Sandonà pareggia con l'Istrana e dice addio ai playoff

SANDONÀ – ISTRANA 2-2

RETI: pt 3’ rig. Fortunato, 15’ Pilotto; st 4’ Uliari, 26’ Cendron

SANDONÀ: Enzo, Donadello, Guizzini, Uliari, Fortunato, Crescente, Manente, Scroccaro, Carli, De Stefani (st 25’ Facco), Momentè. All. Augusto Davanzo.

ISTRANA: Rigo, Gasparini (st 5’ Facioni), Rigato, Lafuenti (pt 37’ Campanella), Furlanetto, Frassetto, Zanin (st 15’ Vettoretto), Doria, Cendron (st 34’ Mazzoccato), Fabiano, Pilotto. All. Enrico Bonaldo

ARBITRO: Manzini di Verona (Tarricone di Padova e Raccagna di Treviso).

NOTE – Espulso al 10’ del Donadello per somma di ammonizioni. Ammoniti Crescente, Cendron, Pilotto e Rigato.

Finiscono i sogni di gloria del Sandonà che allo Zanutto pareggia 2-2 con l'Istrana e dice definitivamente addio ai playout. A un turno dalla fine i biancocelesti scivolano infatti a -13 dalla Calvi Noale e per la regola dei punti di distacco sono matematicamente fuori.

Al 2' Sandonà subito avanti, fallo in area e rigore trasformato da capitan Fortunato. Al 12’ ripartenza di Carli che arriva in solitaria davanti a Rigo, il quale riesce a deviare in angolo. Al 15' l'Istrana pareggi: sugli sviluppi di un corner a favore del Sandonà, ripartenza dei gialloblu con Fabiano sulla fascia, il quale serve in mezzo Pilotto che insacca. Al 22’ ci prova Scroccaro, palla sull’esterno della rete. Al 25’ nuovo azione sandonatese con Carli, Rigo è ancora una volta reattivo e para. Alla mezzora errore di Manente che serve Cendron, il quale cede palla a Fabiano, il suo tiro trova l’opposizione di Enzo che riesce a respingere.

La ripresa inizia con il Sandonà che trova subito il gol del 2-1. Al 4’ corner, Carli tenta in tiro in acrobazia, sfera che colpisce terra e s’impenna, il pallone sembra uscire ma arriva Uliari che di testa da posizione angolata insacca. La gioia dei biancocelesti dura poco perchè al 10' Donadello rimedia il secondo cartellino giallo di giornata e lascia la squadra in 10. Al 26’ gli ospiti trovano la rete del pareggio con un colpo di testa di Cendron, Enzo tocca ma non riesce a evitare il gol. Con un uomo in meno il Sandonà soffre un Istrana che ha bisogno della vittoria per evitare i playout. Gli avieri spingono negli ultimi 10 minuti: al 35’ tiro dalla distanza di Rigato, Enzo mette in corner. Al 39’ il neoentrato Mazzoccato sbaglia una facile occasione, mandando a lato di testa da posizione favorevole. Al 41’ cross di Vettoretto per Fabiano che tira a botta sicura, Crescente respinge il pallone e salva i suoi. Un'occasione per parte nel finale: il Sandonà sfiora la rete con Carli, la cui conclusione in acrobazia trova la respinta di Rigo. Sul rovesciamento di fronte è Vettoretto a sprecare un’ultima occasione calciando a lato.