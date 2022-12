Eccellenza, la Robeganese perde 3-0 in casa con il Vittorio Falmec

Dopo la vittoria con la Liventina la Robeganese non riesce a dare continuità e viene battuta 3-0 a Salzano dal Vittorio Falmec SM Colle. I rossoblu ieri pomeriggio hanno commesso dei gravi errori a livello difensivo che contro un avversario in gran forma e di livello importante come i vittoriesi sono stati pagati a carissimo prezzo.

A Salzano il Vittorio parte forte e al 10' colpisce il palo con un tiro di Scarpi da dentro l'area. Il gol è rimandato di un paio di minuti: al 12' corner di Cima, Gava va a vuoto e Giacchina da due passi deposita in rete. Al 23' i rossoblu recuperano palla a metà campo, Cais passa a Cima che con un passaggio filtrante stupendo serve una palla che Scarpi deve solo insaccare. La Robeganese abbozza una reazione ma al 41' si condanna da sola: Santinon prova un retropassaggio verso Gava, la palla viene però intercettata da Cais che si invola e batte per la terza volta il portiere di casa. Nel secondo tempo il Vittorio controlla tutto sommato agilmente il risultato e porta a casa i tre punti. La Robeganese si vede in una punizione dalla distanza di Velardi che trova i guantoni del portiere avversario. Troppo poco per poter riaprire la partita.