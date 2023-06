Eccellenza, primo movimento in entrata per il Sandonà

Il Sandonà mette a segno il primo colpo della nuova stagione: si tratta di Filippo Bonaldi, attaccante classe 1998 proveniente dal Portogruaro col quale ha militato in Serie D nell’ultima annata calcistica.



Centravanti brevilineo abile nell’uno contro uno e dotato di ottimi strappi, in carriera ha giocato tra le altre con Mestre, Montebelluna, Spinea e Giorgione, realizzando con quest’ultima in Eccellenza la bellezza di 28 gol in due stagioni.