Eccellenza, programma e arbitri delle partite

Altra domenica in campo per le formazioni veneziane impegnate nel torneo di Eccellenza.

La Calvi Noale, dopo aver vinto di misura il derby con lo Spinea, è attesa dall'importantissima sfida con il Treviso. Mancano ancora tante giornate, è indubbio, però una vittoria al Tenni renderebbe la squadra di mister Pulzetti una seria candidata al titolo e non solo a un piazzamento in zona playoff.

Trasferta a Castelfranco per il Sandonà che dopo aver perso con il Treviso, sprecando l'inverosimile, è atteso dal Giorgione. I castellani sono squadra giovane, con l'ex Pluchino a fare da chioccia: all'andata a sorpresa vinsero proprio con un suo gol allo Zanutto.

Trasferta impegnativa per il Caorle-La Salute che a Camposampiero affronterà la United BC, terza in classifica. Due vittorie e due pareggi rappresentano la serie positiva dei litoranei sotto mister De Cecco, uscire con una X dal campo padovano sarebbe un ottimo modo per continuare così.

Match delicato in chiave salvezza per lo Spinea, in campo con l'Unione LC. Un vero e proprio scontro diretto per i gialloblu che si troveranno di fronte una squadra in forma e che nel 2023 ha perso solo una volta in sei partite.

Infine la Robeganese dopo il clamoroso 5-2 rifilato al Portomansuè torna in casa per affrontare l'Arcella. Per sperare nei playout serve un mezzo miracolo ma un'altra vittoria potrebbe rappresentare la svolta della stagione.

Di seguito il programma completo e gli arbitri designati:

Eclisse Carenipievigina-Portomansuè: Garbo di Monza

Giorgione-Sandonà: Gatta di Sassari

Liventina-Opitergina: Scomazzon di Vicenza

Piovese-Godigese: Zaccheria di Legnago

Robeganese-Arcella: Zampieri di Rovigo

Spinea-Unione Limana Cavarzano: Atanasov di Verona

Treviso-Calvi Noale: Benestante di Aprilia

United Borgoricco Campetra-Città di Caorle La Salute: Cazzavillan di Vicenza

Vittorio Falmec SM Colle-Istrana: Liviero di Vicenza