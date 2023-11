Eccellenza e Promozione, le decisioni del giudice sportivo

Il Giudice Sportivo Giovanni Molin, nella riunione del 28 Novembre 2023, ha assunto i seguenti provvedimenti disciplinari per le squadre trevigiane di Eccellenza e Promozione:

SOCIETA'

Ammenda di 50 euro al Noventa per mancanza di acqua calda nello spogliatoio dell'arbitro e/o della squadra ospite

CALCIATORI ESPULSI

Squalifica di due turni a Busato Federico (Real Martellago).

Squalifica per un turno a Sartor Leonardo (Noventa), Carbonetti Gianluca (Real Martellago).

CALCIATORI NON ESPULSI

Squalifica per un turno per recidività in ammonizione a: Uliari Matteo (Città di Caorle-La Salute), Zecchinato Riccardo (Cavarzere), Hermas Yasser Ben Yass (Cavarzere).

Ammonizione con diffida: Boriero Tommaso (Calvi Noale), Riccato Samuele (Spinea), Donadello Andrea (Sandonà), Pasini Alberto (Noventa), Tonetto Daniele (Noventa), Orfino Gianmarco (Robeganese).