Eccellenza, stangata per il Caorle-La Salute: 100 euro di multa e cinque giornate di squalifica a Corò

Mano pesante del giudice sportivo nei confronti del Città di Caorle-La Salute che si vede squalificare per ben cinque turni l'attaccante Marco Corò, e comminare un'ammenda di 100 euro per i fatti successi durante la partita di domenica scorsa con il Conegliano. Questi nel dettaglio i provvedimenti per le squadre veneziane di Eccellenza:

SOCIETA'

Città di Caorle-La Salute: 100 euro per insulti e minacce all'arbitro e o alla terna durante la gara.

CALCIATORI ESPULSI

Cinque giornate di squalifica a Corò Marco: "Una giornata per l'espulsione, quattro giornate perchè dalla panchina si scagliava contro un avversario spingendolo ripetutamente, separato dai compagni continuava a inveire con urla e gravi offese sempre nei confronti dell'avversario il tutto accompagnato da espressioni blasfeme. Invitato ad abbandonare il tdg rivolgeva ripetuti insulti e minacce nei confronti del direttore di gara ritardando la ripresa del gioco".

Una giornata di squalifica a Lirussi Eric (Città di Caorle-La Salute), Scroccaro Pietro (Sandonà) e Di Sopra Ettore (Sandonà).

CALCIATORI NON ESPULSI

Una giornata di squalifica per recidività in ammonizione (X infrazione) a Zanon Mattia (Spinea).

Una giornata di squalifica per recidività in ammonizione (V infrazione) a Gemelli Nicolò (Spinea).

Ammonizione con diffida (IX): Uliari Matteo (Città di Caorle-La Salute) e Seno Giacomo (Città di Caorle-La Salute).