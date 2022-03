Il Mestre ne fa due al Cattolica

Al fischio d'inizio, gli arancioneri (in risposta al 3-4-3 ospite) si dispongono con il classico 3-5-2: Ronco in porta, e Severgnini a guidare la difesa con Politti e Varotto; in mediana, Bortolin, Ferchichi e Corteggiano; lungo le fasce, Vrikkis a destra e Fabbri a sinistra; in attacco, Segalina e Nicoloso. Avvio di gara al piccolo trotto, ma al 9' arriva la prima occasione per gli arancioneri: angolo di Ferchichi da sinistra sul secondo palo, Severgnini di testa la mette dalla parte opposta verso Nicoloso che in area serve all'indietro verso Varotto il cui tiro a botta sicura termina oltre il palo alla sinistra di Scotti. Al 18' si fa vivo il Cattolica: Sami s'inserisce in uno scambio nella trequarti mestrina tra Bortolin e Fabbri, cattura la palla e serve al centro Rabbeni il cui tiro dal limite esce di poco a lato. La partita non decolla, ma al 34' arriva il vantaggio del Mestre: Fabbri scende a sinistra e scossa un cross perfetto dal fondo in mezzo all'area ospite laddove Segalina, lasciato solo, svetta e colpisce di testa trafiggendo Scotti alla sua destra.

Secondo tempo

La scossa riaccende il match e nella ripresa il Cattolica prova subito a pareggiare, ma il tiro al 1' di Nanni da 25 metri finisce alto sulla traversa. Al 3' la risposta del Mestre: discesa centrale di Corteggiano, palla in area per Segalina che tira e centra la traversa. Al 5', cross di Nanni da destra, uscita incerta di Ronco sul secondo palo, Pipoli e Montesi non ne approfittano. Al 21' il raddoppio dei padroni di casa: Fabbri da sinistra serve in area ospite Nicoloso che passa a Segalina, il suo tiro viene respinto da Scotti, Vrikkis intercetta la sfera sul vertice destro dell'area piccola e indovina il diagonale vincente. La missione del Mestre a questo punto sembra compiuta. Al 28' entra il nuovo acquisto del Mestre, l'attaccante '02 Alessandro Mancini ex Ascoli under 19 e Castelfidardo; due minuti dopo Corteggiano, con un fendente di sinistro dal limite, si vede negare il tris dal palo. Al 38', punizione-bomba di Severgnini da 20 metri, Scotti respinge, Ferchichi in area prova il tiro, Scotti devia ancora. È l'ultima fiammata prima del triplice fischio. Il Mestre ritorna alla vittoria.