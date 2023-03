Il Venezia sfida la capolista Frosinone

Il Venezia sarà impegnato nella trasferta a Frosinone per la Giornata 28 del campionato di Serie B 2022/23, che andrà in scena allo Stadio Benito Stirpe domenica 5 marzo alle ore 15:00. I lagunari, reduci dalla sconfitta a Bari nello scorso turno infrasettimanale, si confronteranno con la prima in classifica del campionato.



I precedenti

Il Frosinone ha vinto quattro dei sette precedenti contro il Venezia in Serie B (2N, 1P); tra le squadre affrontate almeno sette volte in cadetteria i ciociari hanno una percentuale di successi più alta solamente contro la SPAL (57% v 75%). Bilancio in equilibrio tra Frosinone e Venezia in Serie B in casa dei laziali: un successo per parte e un pareggio in tre confronti. Nel girone di andata, viceversa, i lagunari sono stati sconfitti in casa per 1-3, con la rete di Cheryshev per il Venezia e di Lucioni, Mulattieri e Borrelli per i giallocelesti.



Statistiche e curiosità

Dopo una serie di sei successi consecutivi in Serie B, il Frosinone ha vinto solo una delle ultime tre partite nella competizione (1N, 1P), la più recente, contro la SPAL (2-0). Il Frosinone ha perso l’ultima partita casalinga di Serie B e non subisce due sconfitte di fila nella competizione da marzo 2021, con Alessandro Nesta in panchina. Si affrontano la squadra che ha subito meno gol nel secondo tempo (Frosinone, sei) e quella che ne ha concessi di più nello stesso intervallo (Venezia, 23). Solo il Cosenza (13) ha guadagnato più punti del Frosinone (12) da situazione di svantaggio in questo campionato; inoltre nella competizione nessuna squadra ne ha persi meno dei ciociari (due) una volta sopra nel punteggio.



Moduli e allenatori

Paolo Vanoli e Fabio Grosso non si sono mai incontrati nella loro carriera da allenatori: tuttavia, il campione del mondo ha incontrato il Venezia da tecnico già in cinque occasioni: due vittorie, un pareggio e due sconfitte. Con il Frosinone, che guida dal 2021, mister Grosso ha totalizzato 36 vittorie, 20 pareggi e 17 sconfitte, con una media punti di 1.75 a fronte dell’1.33 di mister Vanoli con il Venezia. Nelle ultime tre partite, Fabio Grosso ha adottato il 4-3-3, alternando Moro e Mulattieri nel ruolo di centravanti. Nessuna novità per mister Vanoli, che ha ormai rodato il 3-5-2.





I marcatoriCon otto reti in campionato, Samuele Mulattieri si è conquistato il titolo di capocannoniere dei gialloblu e insegue Joel Pohjanpalo, a nove reti, nella classifica generale marcatori del campionato. Appena dietro di lui, con sette reti, Roberto Insigne: la prima doppietta dell’attaccante in Serie B è arrivata proprio contro il Venezia, il 3 febbraio 2019 con la maglia del Benevento.