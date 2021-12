Mestre con l'altalena

Contro la formazione guidata da Chiecchi, i ragazzi di Gianpietro Zecchin erano alla caccia di un altro risultato positivo, il terzo dopo le due vittorie contro Prodeco Montebelluna e Cartigliano; i veronesi, tuttavia, sono riusciti ad avere la meglio grazie a un finale di partita in crescendo che non ha consentito agli arancioneri di mantenere inalterato il pareggio ottenuto in apertura di ripresa da Nicoloso dopo il gol iniziale dei padroni di casa. La cronaca. Buono l'inizio del Mestre, ma il Caldiero, compatto e abile nelle ripartenze veloci, non si lascia irretire dalle manovre ospiti e al 5' si presenta al tiro con Fornari che non inquadra lo specchio della porta, e al 7' con Boldini dal limite, sventato da Ronco che però capitola al 10': calcio d'angolo battuto dalla destra, Ronco appare incerto nell'uscita, Rossi ne approfitta per colpire di testa da pochi passi e portare così in vantaggio i veronesi che riprovano al 15' con Boldini, la cui bordata questa volta trova pronto e reattivo l'estremo difensore arancionero che salva in corner. La risposta del Mestre arriva al 18', ma lo slalom in area di Tardivo, pur pericoloso, viene fermato all'ultimo dalla difesa del Caldiero che non crolla nemmeno al 19' e al 28' sui colpi di testa di Grbac e di Politti, in entrambi i casi su azioni nate da corner.

Secondo tempo

Il Mestre si fa via via più impreciso, il Caldiero cerca di controllare la gara, il ritmo della partita cala progressivamente per rianimarsi in apertura di ripresa grazie al Mestre che trova il pareggio al 4': Busetto lancia Nicoloso, l'attaccante del Mestre prova il tiro dalla parte sinistra dell'area e infila Aldegheri, che però si rifà al 16' su bordata di Fabbri da fuori area e un minuto dopo su tiro di Tardivo. Dalla mezzora, girandola di cambi da una parte e dall'altra, il Mestre comincia ad avere il fiato corto e il Caldiero inizia a trovare qualche spiraglio in più fino a pescare quello decisivo: al 42' Braga serve da sinistra in area Filiciotto che arriva sulla palla e la colloca alle spalle di Ronco, a fissare definitivamente il risultato.