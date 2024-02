Promozione, il Noventa regola 2-0 l'Union QdP nello scontro salvezza

NOVENTA - UNION QDP 2-0

Noventa (4-3-3): Bavena, Aliprandi, Tonetto, Telesi (19' st Cappelletto), Pasini, Nichele, Biondo, Boem, Corò (46' st La Montanara), Ferrarese (25' st Sartor), Bin (19' st Tedone). All. Bergamo.

Union QdP (4-3-3): Merotto, Grava, Ceccotti (31' st Villanova), Grosso, Meneghello, G. Martina, Modanese, Zanchetta (25' st Simoni), A. Martina (17' pt Chiesurin), Bressan, Schievenin (14' st Sinameta). All. Binotto.

Reti: pt 43' Ferrarese (r), st 21' Ferrarese.

Arbitro: Moroso di Venezia (assistenti Anese e Giacomini di Portogruaro).

Note: espulso Pasini al 13' del st per somma di ammonizioni. Ammoniti G. Martina, Grosso, Aliprandi. Recuperi pt 3', st 5'. Angoli 1-10. Spettatori 200 circa.

Noventa di Piave. Il Noventa si aggiudica lo scontro salvezza con l'Union QdP, regolato 2-0 al Comunale con la decisiva doppietta di capitan Ferrarese, rigore nel primo tempo e pallonetto nel secondo. Tre punti di capitale importanza per i neroverdi, in 10 uomini per buona parte della ripresa, che devono necessariamente ringraziare Bavena per i due rigori parati che hanno indirizzato la partita.

Completo classico neroverde per il Noventa, schierato da mister Bergamo con il 4-3-3: Biondo davanti alla difesa, davanti larghi Ferrarese e Bin a supporto di Corò. Maglia bianca invece per l'Union QdP, in campo con un modulo speculare. Subito un'occasione per il Noventa, su una ripartenza da calcio d'angolo, che però non porta al tiro. Pochi minuti dopo invece una corta respinta del portiere ospite non viene sfruttata dagli attaccanti neroverdi. Al 17' subito un cambio per l'Union QdP, non ce la fa Antonio Martina, al suo posto Chiesurin. Al 19' sugli sviluppi di un corner tira Zanchetta, Nichele respinge con il corpo la conclusione. La partita è combattuta prelevantemente a centrocampo tra due squadre che lottano, pur tuttavia senza incidere. Al 37' cross in mezza di Zanchetta, la girata di Modanese, contrastato da Pasini, termina però alta. Al 41' Telesi vede in profondità Ferrarese che sfugge alla marcatura di Grava, entra in area dove lo stende nettamente Merotto: rigore solare. Dal dischetto il capitano neroverde spiazza il portiere e porta in vantaggio il Noventa, rompendo un lunghissimo digiuno che durava ben dal 1° ottobre. Al 45' cross di Telwsi, Ferrarese va al volo, Grava salva letteralmente l'Union QdP da un gol che pareva ormai cosa fatta. I trevigiani si rivedono nei minuti di recupero con una conclusione di Modanese non di molto larga.

La partita riparte e c'è subito un rigore per l'Union QdP, su una palla dalla destra Schievenin viene chiuso sia da Bavena che soprattutto da Pasini: rigore e ammonizione per il difensore. Dal dischetto va Chiesurin, Bavena intuisce e respinge con il piede, riprende e calcia Schievenin, ancora strepitoso il portiere neroverde che dice di no. Il Noventa si rivede al 12' con un destro dal limite di Corò, Merotto respinge corto e poi Martina spazza. I padroni di casa al 13' restano però in 10 uomini, out Pasini dopo il secondo giallo rimediato per un fallo commesso ai danni di Modanese al limite dell'area. L'Union QdP prova subito ad approfittarne: al 16' sugli sviluppi di un angolo Bressan tira sul fondo da posizione interessante. Il Noventa non accusa il colpo e al 22' trova il raddoppio grazie a Ferrarese che, ricevuta palla da Corò, beffa il portiere avversario Merotto con un delizioso pallonetto che si insacca dolcemente. Al 32' calcio di punizione per l'Union QdP tirato da Modanese, Tonetto salva quasi sulla linea. L'Union QdP al 39' ottiene il secondo calcio di rigore dopo un contatto che pareva abbastanza veniale tra Corò e Chiesurin. Questa volta dagli undici metri va Grava, il tiro è identico al precedente tiro dagli 11 metri e il portiere respinge ancora, bloccando poi il successivo tentativo di Sinameta. Al 45' si conferma stregata la porta noventana per l'Union QdP quando Modanese dai 20 metri colpisce un clamoroso incrocio dei pali. Pochi secondi prima il Noventa in contropiede aveva sprecato un 2 contro 1 con Corò e Sartor. L'ultima emozione è un calcio di punizione dal limite di Martina che si perde sopra la traversa.