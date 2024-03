Il Venezia travolge il Palermo 3-0 e torna secondo (in attesa della Cremonese)

Il Venezia gioca bene, crea buone trame di gioco e insacca il pallone in rete per tre volte con i suoi bomber. L'anticipo della 30ª giornata di serie B regala tre punti pesantissimi agli arancioneroverdi, che sbancano per 3 a 0 lo stadio Renzo Barbera di Palermo, e si portano momentaneamente al secondo posto in classifica, in attesa della Cremonese, impegnata sabato pomeriggio contro il Südtirol.

La prima frazione di gioco inizia su ritmi serrati. Palermo e Venezia si affrontano a viso aperto, ma sono i lagunari a passare in vantaggio al 18', al termine di una grande azione: Candela mette in mezzo all'area un cross preciso dalla destra, bomber Pohjanpalo insacca di testa e porta in vantaggio il Venezia. I padroni di casa provano subito a reagire, si spingono nella metà campo avversaria, ma gli avversari difendono bene.

Al minuto 30 arriva il raddoppio: Pierini spizza di testa un rinvio di Joronen, Pohjanpalo trova strada libera verso la porta rosanero e di esterno batte l'estremo difensore del Palermo. Sul finire di tempo due grandi occasioni, ancora per gli arancioneroverdi: Pohjanpalo ci riprova di esterno destro, trovando la respinta del portiere avversario, il pallone finisce ancora sui piedi del finlandese che calcia alto. Al 44' Ellertsson parte in contropiede, ma spreca, calciando male e la palla finisce sul fondo.

Nel secondo tempo il Palermo si presenta con tre cambi di formazione, ma è il Venezia a fare la partita, proiettandosi con costanza sulla metà campo avversaria. Al minuto 60' Pierini penetra in area di rigore, ma il tiro sul primo palo viene neutralizzato da Pigliacelli. Due minuti più tardi è l'ex Ceccaroni ad andare vicino al gol: il difensore incorna il pallone ma trova la pronta risposta di Joronen. I rosanero tornano a guadagnare metri sul terreno di gioco, stazionano sulla trequarti lagunare, senza però riuscire a incidere con i propri attaccanti.

Al minuto 74 Olivieri si invola verso la porta avversaria penetrando in area di rigore da sinistra e insacca il pallone: la rete viene annullata perché l'arbitro Doveri ha ravvisato una sbracciata di troppo dell'attaccante lagunare. Nuova occasione per il Venezia all'83': Pohjanpalo a centro area calcia con potenza, Pigliacelli non trattiene, ma riesce a bloccare comunque il pallone prima che varchi la linea di porta. Nonostante la partita al sicuro, gli uomini di Vanoli continuano a spingere fino alla fine, chiudendo tutti gli spazi al Palermo. Al 92' Gytkjær in area di rigore incrocia con il destro e batte il portiere di casa, fissando il risultato sul definitivo 3 a 0.