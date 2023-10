Panchine, Noventa e Musile Mille cambiano allenatore

Due cambi in panchina nella zona del Basso Piave, per la precisione a Noventa (Promozione D) e Musile di Piave (Seconda O).



In casa neroverde, già dopo la sconfitta di dieci giorni fa con l'Alpago, l'allenatore Marco Vianello aveva deciso di farsi da parte. Dopo la sostituzione ad interim del tecnico della Juniores Fabio Napoliello, la società ha deciso di affidarsi al giovane David Rispoli: per diversi anni nel settore giovanile del Pordenone, l'anno scorso ha guidato il Vivai Rauscedo in Prima Categoria friulana.



Al Musile Mille invece dopo la sconfitta con il Silea Impresa è arrivato l'esonero per Eros Ceccato, il quale paga un inizio di campionato ben al di sotto delle aspettative estive. In sostituzione ecco Andrea Boscolo, ex allenatore di Zero Branco, Lovispresiano e Ponzano.