Philipakos e Kondratenko lasciano il club: hanno rilanciato il brand veneziano

Ted Philipakos e Sonya Kondratenko, che negli ultimi due anni e mezzo hanno ricoperto rispettivamente il ruolo di Chief Brand Officer e di Media Director del Venezia FC, lasciano il club per trasferirsi all’Athens Kallithea FC, club greco di cui Philipakos è fra i proprietari e in cui ha l’incarico di Presidente da un anno e mezzo.



Dal 2020, sotto la loro guida, il brand del Venezia è stato rilanciato, ottenendo il consenso degli esperti del settore e un successo commerciale di livello globale. Il Venezia si è anche impegnato a rappresentare, promuovere e valorizzare la città di Venezia, grazie a partnership e collaborazioni uniche con istituzioni culturali veneziane (Save Venice), associazioni della comunità (We are here Venice) e università (Università Iuav di Venezia, Università Ca' Foscari Venezia), sostenendo al contempo imprese, artisti e studenti locali. In particolare, il lavoro del club si è concentrato sul presentare una narrazione di Venezia come città viva. Nel settembre 2022, il club ha prodotto TEMPO, una serie di cortometraggi incentrati su storie di vita vissuta a Venezia. Il blog del Venezia "Venice by Venezia" cura e pubblica una raccolta di saggi, interviste e storie sulla vita e la cultura moderna di Venezia.



Nella giornata di ieri, infine, è stato presentato UNIONE, un libro fotografico dedicato ai tifosi che ripercorre la storica stagione di Serie A 2021/22 del Venezia FC. UNIONE è stato realizzato in collaborazione con lo street photographer veneziano Eric Scaggiante, che ha esplorato gli spalti dello Stadio Penzo durante la scorsa stagione, quando il club ha fatto ritorno nella massima serie dopo 19 anni di assenza. UNIONE è ora disponibile su shop.veneziafc.it.