Cosa ha fatto Olivieri! Il Venezia sbanca Pisa in pieno recupero e torna secondo in solitaria

Pohjanpalo - sempre lui - la sblocca al 62º, Bonfanti pareggia 6 minuti dopo, poi in pieno recupero Olivieri pesca il coniglio dal cilindro: un gol di rara bellezza che permette al Venezia di espugnare il difficile campo di Pisa. Per il Venezia è una vittoria che vale doppio: grazie al contemporaneo pareggio tra Cremonese e Palermo (2 a 2), e quello tra Parma e Como (1 a 1), i lagunari tornano secondi in classifica in solitaria, con i ducali sempre primi, ora con sette punti di vantaggio.

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday

Non nasconde la soddisfazione, in conferenza stampa post partita, il tecnico arancioneroverde Paolo Vanoli: «Dobbiamo continuare sul nostro percorso - ha detto -, sappiamo quanti punti servono per sognare. Abbiamo guadagnato due punti (sulla prima, ndr.), siamo tornati secondi, e abbiamo fatto una grande prestazione». Nell'esaltare il colpo da prestigiatore di Olivieri, Vanoli sottolinea «la grande prestazione di squadra. Abbiamo dimostrato che abbiamo un gioco - ha aggiunto -, i ragazzi stanno crescendo e ora manca solo l'ultimo step». Di sicuro, «vincere queste partite aiuta a fare sempre meglio».

Il match winner, Marco Olivieri, commenta così ai microfoni dei giornalisti il gol vittoria: «Non c'ho pensato due volte - ha detto -, quando ho visto la palla mi sono detto "provo il tutto per tutto". Sono molto contento, soprattutto per questi 3 punti che ci avvicinano alla vetta. Io sto passando un buon periodo - ha proseguito -, siamo un gruppo con giocatori forti, e con questo gol ci sono anch'io».

La partita si rivela piuttosto equilibrata sin dalle fase iniziali, con il Venezia che cerca di imporre il proprio ritmo alla manovra del pallone e il Pisa che si oppone con ordine, senza eccessivi affanni. Il primo quarto d'ora è di lieve marca ospite, con una buona occasione gettata alle ortiche da Pohjanpalo su cross dalla destra di Busio. Poi il Pisa risale il campo e riesce a giocare con più continuità nei pressi dell'area ospite. Particolarmente in palla Barbieri, che nel giro di due minuti fa ammonire Pierini e Zampano. La gara prosegue senza sussulti fino al 43º, quando un break centrale di Calabresi semina il panico nella retroguardia del Venezia. Il centrale percorre cinquanta metri palla al piede e libera in area di rigore Valoti: il numero 27 sceglie la conclusione di precisione ma spedisce la palla oltre la traversa. La risposta degli ospiti arriva due minuti dopo: cross dalla destra di Candela, a centro area Pohjanpalo e Pierini si ostacolano a vicenda e la palla scorre sul fondo.

Anche la ripresa segue lo spartito dell'equilibrio fino all'ora di gioco, quando l'arbitro Cosso assegna una punizione per il Venezia sulla trequarti. Dalla battuta nasce un parapiglia in area di rigore che si conclude con la zampata vincente di Pohjanpalo. Il Var impiega un minuto a rivedere l'azione, prima di convalidare il vantaggio lagunare. Il Pisa sei minuti dopo trova il pareggio: Bonfanti salta il suo marcatore, poi in caduta fa partire un diagonale col mancino che si insacca in rete. I tatticismi saltano, le fromazioni di affrontano a viso aperto alla ricerca della vittoria, scoprendo diversi varchi in difesa. È il Venezia, al minuto 92 a esultare con una gemma di Olivieri. Marin perde un pallone sulla trequarti, Olivieri si coordina alla perfezione in area di rigore e in mezza rovesciata spedisce la palla nell'angolino più lontano.