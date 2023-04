Serie D, Portogruaro battuto 2-1 dalla Virtus Bolzano

Trasferta amara per il Portogruaro, battuto 2-1 dalla Virtus Bolzano all'Internorm Arena. Una sconfitta di misura per i granata, sempre terzultimi in classifica in piena lotta per i playout, che ieri meritavano il pari.

L'inizo di partita è subito difficile per il Porto: alll'8' tiro di Bounou, Muraca mette in angolo. Sul corner seguente Busetto incorna in rete l'1-0 per la Virtus. La squadra di Conte prova a reagire, guadagna campo ma non crea grosse occasioni da gol. Dopo l'intervallo i padroni di casa tornano a spingere, sfiorando il gol con E. Kaptina e con un diagonale di Osorio fuori per un soffio. Improvvisamente il Portogruaro pareggia al 16' con Basso, il quale dai 25 metri esplode un meraviglioso destro che si insacca all'incrocio. La gioia dei granata non dura però molto: al 23' E. Kaptina serve in profondità Osorio che deve solo appoggiare in rete la palla del 2-1. Il Porto non demorde e grida al gol: cross di Lirussi, tiro di Del Rosso, palla che colpisce la traversa e poi rimbalza fuori dalla linea per l'arbitro, non per i granata che chiedevano la rete. L'ultima emozione è un calcio di punizione di Zamuner che Bucosse respinge con i pugni.