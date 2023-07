Prima Categoria, lo Stra riparte dal gruppo storico e volti nuovi

La compagine rivierasca, fresca vincitrice del campionato di seconda categoria girone O, dopo un’entusiasmante testa a testa con la Camponogarese conclusasi al cardiopalma all’ultima giornata di campionato si ripresenta in 1° Categoria dopo 18 anni dall’ultima apparizione.



Grande merito della vittoria della scorsa stagione è dovuta al gruppo creatosi negli ultimi anni, dalla forte sinergia tra giocatori, dirigenza, tifosi e dal forte senso di appartenenza da parte di un gruppo di giocatori che per la maggior parte è formata da ragazzi che vivono in paese e che calcisticamente sono nati e cresciuti a Stra, situazione che raramente si trova in giro nelle società limitrofe.



“Siamo consapevoli delle difficoltà del campionato che andremo ad affrontare”, sono le parole del Ds Di Capo, “L'obiettivo sarà ottenere una salvezza tranquilla il prima possibile, per poter crescere e consolidarci negli prossimi anni nella categoria che in passato è stata casa nostra; a tal proposito è stato riconfermato un blocco di 15 giocatori che hanno appena conquistato lo scorso campionato, a cui si aggiungono nuovi giocatori, alcune giovani promesse provenienti dalle Juniores Elite dI Vigontina e Cadoneghe e alcuni nuovi ragazzi più maturi che già conoscono e hanno giocato in 1^ categoria”.



I nuovi acquisti sono

il centrocampista Riccardo Pellegrin classe 2004 proveniente dalla Juniores Elite della Vigontina fresca vincitrice del titolo regionale, l’attaccante Tommaso Galdarossa classe 2004 vincitore della classifica cannonieri con la Juniores Elite del Cadoneghe nell’ultimo campionato, l’esterno Zied Gabsi classe '97 lo scorso anno in forza alla Pro Athletic ma con un passato tra Serie D, Eccellenza e Promozione in Molise, il centrale difensivo Visentin Federico classe 94 ex Dolo, Fossò e Salese, il portiere Boscolo Andrea, un gradito ritorno dopo aver disputato il settore giovanile a Stra e le varie esperienze a Dolo e al Graticolato negli anni passati, il difensore Nicolò Volpato classe '97 ex capitano dell’Arinese la scorsa stagione, Daniel Pellizzaro talentuoso classe 2023, cresciuto nel vivaio e rientrato dopo un anno di inattività per problemi di lavoro.

Nel mirino ci sono ancora un paio di giocatori, un portiere e una seconda punta per completare l’organico, giocatori già individuati con cui a breve verranno trovati gli accordi.



Allo staff tecnico, formato dal confermatissimo mister Fabio Agostini e dal secondo Marco Vitale si aggiunge il nuovo preparatore dei portieri Nicolò Bajardo (cresciuto calcisticamente nello Stra) in arrivo dopo l’esperienza alla Miranese. Andrea Rocco è il nuovo responsabile della prima squadra, Pasquale Di Capo il ds al suo quarto anno di lavoro, i dirigenti accompagnatori sono Andrea Fincato e Alex Rampazzo, seguiti dal presidente Alberto Menegazzo e da tutto il direttivo in carica.