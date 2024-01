Promozione, il 2024 del Cavarzere parte con un pareggio

POZZONOVO-CAVARZERE 0-0

POZZONOVO: Costa, Et Tahiry, Convento, Carraro, Colman Castro, Vianello, Gallo (33’ s.t. Rosa), Badiello, Munarini (33’ s.t. Rizzieri), Bernardi, Colò. A disp. Belluco, Bellon, Violato, Bortoluzzi, Tusha, Biancato, Marzola. All. Sabbadin.

CAVARZERE: Bragato, Polato, Bertaggia, Caraceni (36’ s.t. Tommaso Umberto Boscolo), Pagan (42’ s.t. Bellemo), Caso, Davide Boscolo, Menesello (22’ s.t. Zecchinato), Zanellato (22’ s.t. Pupa), Hermas Yasser, Michieli (29’ s.t. Mazzetto). A disp. Padoan, Moretto, Pianta. All. Mantoan.

ARBITRO: Simonetto di San Donà di Piave.

NOTE: Spettatori 180 circa. Ammoniti Colman Castro, Bernardi e Rosa. Recuperi: 2’ e 4’.

Buon punto per il Cavarzere che pareggia sul campo della capolista Pozzonovo 0-0. Il primo sussulto è di marca veneziana, con Michieli che dai sedici metri alza troppo la mira e non inquadra lo specchio. Il Cavarzere insiste e al 18’ impegna Costa con una velenosa punizione di Ben Hermas: il Pozzonovo si scuote e in chiusura di frazione si affida a Munarini, che semina in dribbling due avversari per poi sparare una bordata che si spegne a fil di palo. Nella ripresa i padroni di casa alzano i giri del motore e al 64’ vanno ad un passo dal bersaglio con una triplice occasione ravvicinata: Gallo si avventa su un traversone di Riccardo Convento e viene murato, Bernardi calcia a botta sicura ma trova il prodigioso salvataggio sulla linea di un difensore e infine Et Tahiry prova il tap-in ma viene murato dalla difesa veneziana. Il Pozzonovo attacca a testa bassa e al 70’ è Badiello ad avere la palla buona, ma la sua conclusione a tu per tu con il portiere sorvola la traversa: stessa sorte per Bernardi ed Et Tahiry, che in pieno recupero non trovano la stoccata vincente da ottima posizione.