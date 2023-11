Promozione, il Cavarzere cade in casa con l'Azzurra Due Carrare

CAVARZERE-AZZURRA DUE CARRARE 2-3



CAVARZERE: Padoan (4’ s.t. Mattioli), Polato, Pupa (32’ s.t. Cavallari), Caraceni (38’ p.t. Alessandro Bertaggia, dal 39’ s.t. Birolo), Grigoletto, Davide Boscolo (39’ s.t. Mazzetto), Zanellato, Pagan, Bellemo, Menesello, Zecchinato. All. Mantoan.

AZZURRA DUE CARRARE: Bellamio, Tognon, Andreon, Gusso, Gardellin, Pavan, Toffanin (33’ s.t. Guzzo), Contarin (33’ s.t. Grigio), Businaro (46’ s.t. Montrone), Aggio, Minozzi (49’ s.t. Prosdocimo). All. Sandon.

ARBITRO: Marana di Padova.

RETI: 16’ p.t. Grigoletto, 6’ s.t. Minozzi, 13’ s.t. Zanellato (rigore), 20’ s.t. Businaro, 30’ s.t. Toffanin.

NOTE: Spettatori 200 circa. Espulso mister Mantoan per proteste. Ammoniti Zecchinato, Polato, Davide Boscolo, Hermas Yasser e Businaro. Recuperi: 2’ e 6’.

Sconfitta in rimonta per il Cavarzere che al Di Rorai cade 3-2 con l'Azzurra Due Carrare. Terza sconfitta casalinga di fila per la squadra di mister Mantoan che resta così a centro classifica senza riuscire a trovare la necessaria continuità di risultati.

Match subito in salita per i padovani, che al 16’ vanno sotto su azione di corner: la firma è del difensore centrale Grigoletto, che con un terzo tempo perfetto inchioda Bellamio. L’Azzurra non ci sta e si riversa in avanti a caccia del pareggio, trovando l’1-1 proprio in avvio di ripresa: gran sberla di Aggio, respinta corta del neoentrato Mattioli (classe 2007) e tap-in vincente di testa di Minozzi.

Il Cavarzere schiuma rabbia e torna avanti pochi minuti dopo con un calcio di rigore trasformato con freddezza da Zanellato.

Gli ospiti non mollano e a cavallo di metà frazione piazzano l’uno-due decisivo: prima è Businaro a stampare il 2-2, infilando a porta vuota dopo aver eluso in dribbling l’uscita di Mattioli, e alla mezzora è Toffanin a far saltare il banco con una magistrale punizione a scavalcare la barriera.