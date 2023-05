Promozione, il Cavarzere perde a tavolino

Ha abbastanza dell'incredibile la vicenda di cui è protagonista in negativo il Cavarzere: la squadra di mister Mantoan, vincitrice domenica scorsa per 2-1 ai tempi supplementari nella semifinale playoff con la Villafranchese, perde a tavolino la partita per avere effettuato 6 cambi.

Come si legge nel comunicato ufficiale: "La soc. Villafranchese ha proposto ricorso avverso la gara in oggetto lamentando errore da parte della soc. Calcio Cavarzere avendo la stessa all'inizio dei tempi supplementari effettuato la sesta sostituzione contrariamente al regolamento del torneo che prevede un massimo di n. 5 sostituzioni. Non sono pervenute controdeduzioni dalla soc. Calcio Cavarzere il G.S. visto il R.A. da cui risulta che effettivamente la soc. Calcio Cavarzere ha effettuato n. 6 sostituzioni anzichè n. 5 come ammesso dalle norme generali e non sussistendo nel campionato in questione la possibilità di cui alla regola n. 2 del gioco del calcio della ulteriore sostituzione oltre le 5 già effettuate all'inizio dei tempi supplemetari. PQM delibera di sanzionare la soc. Calcio Cavarzere con la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato VILLAFRANCHESE -CALCIO CAVARZERE 3 - 0, nonchè con l'ammenda di euro 50,00. inibisce il dir. accompagnatore Signor Voltan Vanni (soc. Calcio Cavarzere fino al 15.05.2023".