Promozione, il Cavarzere vince di misura con lo Scardovari

Dopo l'inciampo casalingo con il Pozzonovo, il Cavarzere si rialza prontamente, conquistando 3 punti preziosissimi su un campo assai ostico come quello di Scardovari.

Grazie ad un buon secondo tempo agevolato da cambi azzeccati, infatti, i biancazzurri espugnano di misura il Moreno De Bei grazie a un calcio di rigore conquistato con un irresistibile dribbling in area del neoentrato Francesco Zanellato fermato irregolarmente dalla retroguardia di casa. Penalty realizzato al 38' del st dallo stesso Zanellato (prima pesantissima rete della stagione) con un glaciale tiro di sinistro che gonfia la rete di Forza. Scampato un grosso pericolo all'ultimo minuto di gioco, la squadra di Roberto Mantoan e i suoi tifosi, possono esultare per un successo voluto e cercato nella ripresa che vale il momentaneo secondo posto in classifica. Infatti il Monselice ha agganciato a quota 7 il Pozzonovo, bloccato dalla Piovese mentre il Cavarzere è a 6 insieme a Torre ed Azzurra Due Carrare.