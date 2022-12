Promozione, il Marghera cambia ds e conferma mister Saletti

Si muove qualcosa in casa Marghera con un cambio alla direzione sportiva e un avvicendamento in panchina sussurrato ma non effettuato.

La società orogranata cambia ds, richiamando Andrea Baldin e chiudendo con Tiziano Bertocco. Per quanto riguarda la panchina piena fiducia in Alberto Saletti dopo che nelle ultime pareva fosse stato esonerato e chiamato l'ex Graticolato e Marcon Stefano Vio come sostituto. A livello di rosa c'è da registrare la pesante partenza del capitano Matteo Bolchi.