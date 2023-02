Promozione, le date di playoff e playout

Il Comitato Regionale Veneto ha ufficializzato le date dei playoff e dei playout per il torneo di Promozione, il cui termine è fissato per il 16 aprile per i gironi A-B-C-E, il 23 per il D.

PLAYOFF

Semifinali: 7 maggio

Finali: 14 maggio

A differenza del passato i turni di spareggio sono due e non più tre o quattro.

PLAYOUT

Andata: 30 aprile (girone E), 7 maggio (girone D)

Ritorno: 7 maggio (girone E), 14 maggio (girone D)