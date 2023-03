Promozione, terza vittoria di fila per il Noventa

NOVENTA - MONTELLO 3-0

Noventa (3-5-2): Zamberlan, Aliprandi, Tonetto (37' st Yoda), Lucchetta, Pasini, Nichele, Fabris (37' st Salviato), Daupi (26' st Del Piero), Pignata, Ferrarese (26' st Bonotto), Boem (12' st Corò). All. Vianello.

Montello (4-4-2): Mion, Prosdocimi, Strippoli, Dal Maso, G. Guizzo (6' st. Zanin), Munarin, Porece (6' st Shal), Marcon, Tronchin, Rusu, Merlika (6' st. T. Guizzo). All. Marcolongo.

Reti: pt 5' Boem, 14' Nichele, 17' Lucchetta.

Note: ammoniti Pasini, Lucchetta, Pignata. Angoli 1-2. Recuperi pt 1', st 4'. Spettatori 120 circa.

Noventa di Piave. Terza vittoria di fila per il Noventa che con un secco 3-0 batte il Montello: vittoria agevole per i neroverdi che segnano tutti le reti in poco più di un quarto d'ora e poi si limitano a una blanda gestione dell'incontro.

Alla prima conclusione il Noventa passa in vantaggio: Boem riceve palla dentro l'area e va al tiro, un difensore devia e spiazza il portiere. Al 14' punizione dalla trequarti battuta da Daupi, a centro area svetta Nichele e insacca il 2-0. Il Montello si fa vedere in avanti al 16': punizione dal limite calciata da Tronchin sulla barriera, Marcon riprende e tira, Zamberlan ci mette i pugni. Il Noventa al 17' va sul 3-0: azione straripante di Ferrarese che si beve Prosdocimi e poi serve un assist facile a Lucchetta che da due passi insacca. I neroverdi rischiano di dilagare: due minuti dopo Ferrarese serve in profondità Aliprandi che viene però chiuso in modo decisivo da Mion in uscita. Al 28' si rivede il Montello con una conclusione dalla distanza di Strippoli che Mion disinnesca in due tempi. Nei minuti restanti del primo tempo il Noventa gestisce in modo semplice la partita fino al fischio di Golis.

A inizio secondo tempo triplo cambio per il Montello, mister Marcolongo rivoluziona la squadra per provare a riaprire la partita. Le sostituzioni non cambiano lo spartito della gara, saldamente in mano a un Noventa che limitandosi alla semplice gestione rischia poco o nulla. Al 19' ci prova Marcon dalla distanza, palla larga di un metro abbondante. Al 23' va più vicino al bersaglio Tronchin, due minuti dopo invece Zamberlan blocca il tiro-cross del subentrato Shala. Occasione per il poker neroverde al 36', Bonotto calcia di pochissimo a lato del secondo palo un rasoterra. Lo stesso attaccante dei neroverdi vede al 46' un difensore negargli la gioia del gol con una deviazione decisiva in corner. Al 48' cross di Del Piero, Pignata non ci arriva di un soffio. La partita finisce qui.