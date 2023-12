Promozione, un ottimo Cavarzere batte 3-1 l'Arcella

CAVARZERE-ARCELLA 3-1



CAVARZERE: Bragato, Polato, Pupa, Caraceni (42′ st Bertaggia), Grigoletto, Caso, Boscolo (27′ st Hermes), Pagan, Zanellato (16′ st Belletto), Menesello, Michieli (35′ st Zecchinato). A disposizione: Padoan, Fornaro, Cavallari, Mazzetto, Moretto. Allenatore: Mantoan.

ARCELLA: Rossi, Griggio, Bellon, Candido (1′ st Sartore), Boscaro, Santinon, Danielli (17′ st Menato), Lovato, Cibin (19′ st Vidor), Mangieri, Franceschini. A disposizione: Grigolon, Sessi, Lucadello, Kolou, Loum, Chinellato. Allenatore: Bertan.

Arbitro: Vincoletto di San Donà.

Reti: 16′ pt Zanellato, 38′ pt Grigoletto, 24′ st Mangieri, 40′ st Menesello.

Note: ammoniti Bellon, Boscaro, Santinon e Hermes.

Vince e convince il Cavarzere che batte 3-1 al Di Rorai l'ostica formazione dell'Arcella e sale in ottava posizione, a -1 dalla zona playoff.

I padroni di casa partono fortissimo nel primo tempo, e l’Arcella accusa il colpo: al 7′ ci prova Michieli senza trovare la porta, all’11’ colpisce Boscolo ma viene fermato dalla traversa. Al 16′ però arriva l’immediato e meritato vantaggio locale, con l’attacco che approfitta di un disimpegno errato dei bianconeri e serve Zanellato, che non sbaglia e fa 1-0. L’Arcella non riesce a ricomporsi, e anzi al 38′ capitola di nuovo, quando Grigoletto colpisce sugli sviluppi di un calcio d’angolo e timbra il raddoppio. Nel finire di primo tempo, i bianconeri potrebbero capitolare definitivamente, ma ci pensa Rossi, al 44′, a respingere il calcio di rigore del possibile tris servito, calciato da Menesello. Forse, è la scossa che rianima gli arcellani, perchè al 46′ Mangieri impegna per la prima volta il portiere di casa, che compie un autentico miracolo per tenere la sfida sul 2-0 all’intervallo, e poi, al 24′ della ripresa, sempre il 10 bianconero trova il gol che potrebbe riaprire la gara, superando Bragato con un pregevole pallonetto. Potrebbe, perché in realtà il Cavarzere tiene e nel finale confeziona anche il tris, con Menesello che semina i difensori con una serpentina e batte Rossi per la terza volta.