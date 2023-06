Seconda Categoria, bel tris di acquisti per la Giussaghese

Bel tris sul mercato della Giussaghese: dopo aver confermato l'allenatore Mirco Geretto i gialloblu del ds Stefano Martin si sono messi all'opera per costruire una squadra che possa migliorare il piazzamento a metà classifica dell'anno scorso.



A centrocampo è arriva il classe '94 Luca Valentini, jolly proveniente dal Teor (Promozione friulana), ex Bibione e Fossaltese. Per lui è un ritorno a Giussago dopo tanti anni. Il secondo acquisto arriva ugualmente dal Friuli, è il trequartista Marco Banini (1999) dal Sesto Bagnarola, ex Pramaggiore. Infine davanti la novità è Alex Rosa, nelle ultime tre stagioni al Teglio Veneto. Ha speso buona parte della carriera con il Pramaggiore.