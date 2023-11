Seconda Categoria, il Cortellazzo cambia allenatore

Il Cortellazzo si affida a Massimo Rorato: dopo le dimissione di Gianluca Pansini una settimana, la società giallonera per la sostituzione ha optato per una soluzione in quanto Rorato è l'allenatore dei portieri.



La squadra del presidente Alessandro Doro occupa la 14esima posizione in classifica con 3 punti e domenica è attesa da un importante scontro salvezza sul campo dell'Annonese.