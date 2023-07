Seconda Categoria, il punto sul mercato del Venezia 1907

Tempo di ripartire per il Venezia 1907, sceso in Seconda Categoria dopo una sola stagione in Prima. La società del presidente Gianalberto Scarpa Basteri non si è ogni caso data per vinta e con nuove figure dirigenziali ha aperto un nuovo corso.

Ritornato dopo qualche tempo il diesse Gianni Scapin, la panchina è stata affidata all'ex Venezia 1985 Claudio Boscariol.

Per quanto riguarda la rosa sono stati confermati sette giocatori: Roberto Svalduz, Alessandro Squicciarini, Luca De Lazzari, Sulayman Manga, Alessandro Di Bari, Diego Urban e Marco Rumor. Due i movimenti in entrata ufficializzati: il portiere Simone Truccolo dal Galaxy, un ritorno in casa neroverde dopo un biennio con la casacca del Galaxy, e il metronomo di centrocampo Davide Ruzza proviene dal Venezia 1985 dove era allenato da mister Boscariol.