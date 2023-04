Serie B femminile, il punto sulle veneziane

Fine settimana nero per le squadre veneziane impegnate nel girone C di Serie B femminile in quanto sono arrivate tre sconfitte in altrettante partite.

Al Taliercio il Venezia cade 4-2 con il Lumezzane, avanti dopo 60 secondi con Appiah. Le lagunari pareggiano al 10' con l'autorete di Belotti ma appena dopo incassano l'1-2 di Appiah favorito da un errore del portiere in uscita. Il Venezia non ci sta e al 22' torna nuovamente in parità con Tomasi. Nella ripresa le bresciane vanno però ancora in rete con D'Aleszczyk su punizione e Valenti, condannando le ragazze di Marino alla sconfitta.

Va male anche al Venezia 1985, battuto 2-1 dalla Jesina. Il match si mette subito in salita per le oronero, al 4' sotto a causa del gol di Botti. La stessa va a segno al 25' su un calcio di rigore concesso per un fallo di mano. Le ragazze di Murru sfiorano la rete con Centasso e Tasso, va meglio a Gastaldin che al 16' della ripresa segna di testa segna il 2-1. Le oronere continuano ad attaccare ma non trovano un pareggio che avrebbero meritato.

Cade con il medesimo risultato infine il Portogruaro sul campo della Triestina. Eppure la partita sembrava incanalarsi bene per le ragazze di Bisioli, in quanto al 4' Battaiotto di testa metteva in rete il vantaggio. Le alabardate rispondono subito, colpendo al 5' una traversa e poi pareggiando al 9' con Tortolo. Il pareggio sembra durare fino alla fine ma all'89' Paoletti segna il 2-1 finale. La salvezza per il Portogruaro si complica.