Serie B, la presentazione di Cosenza-Venezia

Penultima trasferta della stagione per il Venezia, impegnato contro il Cosenza, al diciassettesimo posto in classifica nella Giornata 36 del campionato di Serie B 2022/23.



I precedenti

Sono 25 i precedenti fra Cosenza e Venezia in Serie B: sette vittorie per parte, con undici pareggi. Sei delle 12 sfide disputate in Calabria tra Cosenza e Venezia in Serie B sono finite in parità, incluse le tre più recenti – quattro successi casalinghi e due esterni completano il quadro. Il Venezia ha vinto le ultime due sfide contro il Cosenza in Serie B e, nella serie cadetta, non ha mai battuto i calabresi per tre match consecutivi.



Statistiche e curiosità

Dopo sei gare di fila senza sconfitta (3V, 3N), il Cosenza ha perso la sfida più recente in Serie B – da inizio 2023, però, non ha mai incassato due sconfitte di fila in campionato. Nelle ultime sei giornate di campionato, il Venezia è la squadra ad aver raccolto più punti (15) e segnato più gol (16) in Serie B. Nessuna squadra ha segnato più del Venezia nell’ultima mezzora di gioco in questa Serie B: 23 gol, come il Frosinone. Il Cosenza ha perso due delle ultime tre sfide al Venezia in Serie B (1N), restando senza segnare in tutte le ultime tre gare. Inoltre, il Cosenza è la squadra che ha segnato di meno nella prima mezzora di gioco (cinque gol) e in generale nel primo tempo (10 reti) in questo campionato.



Moduli e allenatori

Paolo Vanoli e William Viali si sono incontrati sulle rispettive panchine esclusivamente nel match di andata, vinto dai lagunari in casa per 2-0. Entrambi erano da poco subentrati alla guida delle rispettive squadre: Viali si è unito ai cosentini il 1° novembre 2022, e appena sei giorni dopo Vanoli avrebbe assunto la guida dei lagunari. Nelle ultime tre partite, mister Viali ha adottato il 4-4-2 contro Cittadella e Perugia, per poi passare al 4-3-3 nella sfida contro il Brescia. Mister Vanoli è invece tornato al prediletto 3-5-2 in occasione degli ultimi impegni di campionato.



I marcatori

Con quattro reti, Marco Nasti è il capocannoniere del Cosenza per la stagione in corso. Nonostante sia ancora a zero reti in campionato per il Cosenza, però, è Mattia Finotto il protagonista delle marcature contro i lagunari: quattro gol in quattro sfide ai veneti, tra cui la sua unica tripletta nella serie cadetta (11 novembre 2018, maglia del Cittadella) e una rete nell’attuale campionato, quando era ancora in forze alla SPAL. Joel Pohjanpalo è a quota 17 gol in questo campionato, raggiungendo Gianluca Lapadula in testa alla classifica marcatori. Nelle precedenti 10 stagioni di B, solamente quattro stranieri sono riusciti ad arrivare a quota 20 in una regular season di cadetteria: Simy nel 2019/20, lo stesso Lapadula nel 2015/16 (al tempo, tuttavia, godeva ancora della sola cittadinanza italiana), Granoche nel 2014/15 e Babacar nel 2013/14.