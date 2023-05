Serie B, la presentazione di Parma-Venezia

Lo Stadio Ennio Tardini ospiterà l’ultima trasferta della regular season del campionato di Serie B 2022/23, che vedrà il Venezia FC affrontare il Parma, alla quinta posizione in classifica, per conquistare un posto ai playoff.



I precedenti

Il Venezia torna a sfidare il Parma al Tardini in Serie B a distanza di 1911 giorni dall’ultimo confronto andato in scena il 23 febbraio 2018 (1-1); gli arancioneroverdi hanno vinto soltanto una delle ultime 10 trasferte (5N, 4P) in terra emiliana nel campionato cadetto: quella per 2-1 del settembre 1963. Nei 27 confronti totali fra le due squadre, però, il parziale pende a favore dei lagunari, con 9 vittorie contro le 7 del Parma, e 30 reti segnate a fronte delle 24 degli emiliani.



Statistiche e curiosità

Il Venezia è imbattuto da cinque match di campionato (4V, 1N) e non infila una serie più lunga di partite senza sconfitte da quella di otto (6V, 2N), registrata tra gennaio e marzo 2021, sotto la gestione di Paolo Zanetti. Il Parma è in serie utile da sette gare di fila in campionato - non accadeva dalla serie di nove tra febbraio e aprile 2022, con Giuseppe Iachini in panchina - nel periodo (dallo scorso aprile), i ducali hanno raccolto ben 17 punti sul campo, frutto di cinque vittorie e due pareggi: più di qualsiasi altra squadra (a seguire con 16 proprio il Venezia). Il Venezia ha vinto sei delle ultime otto gare (1N, 1P) di campionato: soltanto un successo in meno di quelli raccolti dai lagunari in tutti i precedenti 29 confronti (7V, 9N, 13P) della Serie B 2022/23. Il Parma è la squadra che, in percentuale, ha segnato più gol (27/46, ovvero il 59%) nei primi tempi di gioco e meno (19/46, il 41%) nei secondi 45’ di gara; il Venezia, invece, è quella che, sempre in percentuale, ne ha incassati meno (16/48, il 33%) nelle prime frazioni e di più (32/48, il 67%) nei secondi tempi di questo campionato.



Moduli e allenatori

Paolo Vanoli e Fabio Pecchia si sono incontrati sulle rispettive panchine esclusivamente nel match di andata, pareggiato in casa dei lagunari per 2-2. Mister Pecchia è alla guida della squadra emiliana dal 1° luglio 2022, dopo aver concluso l’esperienza con la Cremonese, che ha portato alla promozione di quest’ultima in Serie A. Nelle ultime tre partite, mister Pecchia ha adottato il 4-2-3-1, con il bomber Franco Vázquez come unica punta. Mister Vanoli è invece rimasto sul prediletto 3-5-2 in occasione degli ultimi impegni di campionato.





Due dei tre giocatori che hanno preso parte finora a più tiri (conclusioni totali e occasioni create) in questo campionato vestono le maglie di Parma e Venezia: Franco Vázquez, per i ducali, con 146 e Joel Pohjanpalo, per i veneti, con 132; nel mezzo, Luca Tremolada (Modena, 134). Joel Pohjanpalo ha preso parte a 25 gol (18 reti, sette assist) nel torneo in corso; considerando Serie A e Serie B 2022/23, soltanto Victor Osimhen ha fatto meglio (27) dell’attaccante del Venezia (a 25 anche Lautaro Martínez).