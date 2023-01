Serie C femminile, il Portogruaro batte 1-0 Orvieto

Ci è voluta una ragazza di nome Vittoria per riportare il Porto al successo, come non succedeva da due mesi e mezzo. Il colpo è di quelli grossi: i primi tre punti della gestione Bisioli permettono di avvicinare il Villorba e per di più sono stati ottenuti in casa di una concorrente diretta. È bastato un gol di Vittoria Gava, il primo in gare ufficiali con il Porto, nato dopo 120' da una coraggiosa pressione alta e dal rinvio di Brandsma che l’ha colpita sulla schiena rimbalzando in porta. Le ospiti, all’interno di una gara come da attese combattuta, hanno avuto più occasioni, almeno quattro nitide, ma Brandsma si è confermata di livello, con due interventi maiuscoli, e l’Orvieto al 1’ di recupero per poco non pareggiava con Quirini.

Porto subito pericoloso al 1’ con Finotto che incrocia dal limite destro, mancando di poco il palo dopo scambio con Gashi. Passano 60’ e il Porto la sblocca: rinvio di Brandsma sulla schiena di Gava, altissima in pressing, che carambola oltre la linea. Proteste di staff e tifosi granata per due interventi in area umbra, al 9’ su Durigon e al 36’ su Codarin: poteva starci in entrambi i casi il rigore. La gara è equilibrata, ma le occasioni migliori, a parte un gol annullato all’Orvieto, sono ospiti, come al 28’ ancora con Finotto in diagonale, a centimetri dal palo. Primo quarto d’ora nella ripresa senza azioni rilevanti, poi al 16’ discesa di Desiati e rasoiata dal limite su cui si allunga con un grande intervento Brandsma. Libera ci prova dalla lunga distanza al 27’, il suo tiro sorvola di un metro la traversa. Nel giro di 3’ due grandi chances per il Porto: al 37’ Battaiotto non riesce a scartare Brandsma che la stoppa; al 40’ rimpallo in area che porta Codarin al tiro da distanza ravvicinata, deviazione decisiva in mischia della difesa locale. Al 43’ prodigiosa parata di Brandsma su tiro sotto l’incrocio di Raicovi. Al 1’ di recupero la maggior occasione orvietana, con la punizione di Quirini di un soffio alta. L’ultimo squillo è di Battiatoto: tiro a giro da posizione defilata che sfiora il secondo palo.