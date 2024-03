Serie C femminile, il Venezia 1985 vince il derby

VENEZIA CALCIO 1985 - VENEZIA FC 2-0

Marcatrici: 19’ Dalla Santa, 38’ st Hervieux.

Venezia Calcio 1985: Paccagnella; Gastaldin, Malvestio, Bortolato, Dalla Santa, Roncato (1’ st Hervieux), Vivian, Ruggiero, Pivetta, Conventi (35’ st Canciello), Centasso. Allenatore: Giancarlo Murru.

Venezia FC: Palmiero; Gismann, Diedué (39’ Borsato), Poli, Airola, D’Avino (10’ st Mattiello), Doneda, Furlanis (1’ st Tasso), Cortesi, Zuanti, Willis (18’ st Mantoani). A disposizione: Cavalier; Grossi, Squizzato, Canciello, Govetto. Allenatore: Tatiana Zorri.

Primo storico derby vinto per il Venezia 1985 che a Marcon batte 2-0 le arancioneroverdi del Venezia FC: nel primo tempo Dalla Santa sblocca il risultato, lo chiude la giovane Hervieux nel finale.

La gara si apre con la prima occasione dopo dieci minuti per le arancioneroverdi, palla di Cortesi centralmente per Furlanis che dalla destra rientra e cerca il tiro ma viene coperta bene da un difensore avversario. Al 19’ passano in vantaggio le padrone di casa: Dalla Santa riceve palla da un lancio a centrocampo, affronta a tu per tu Dieudé, la supera e riesce a calciare insaccando la palla in rete dopo aver colpito il palo interno. Al 31’ occasione per il pareggio del Venezia, lancio di Doneda in area, il portiere esce e Zuanti non impatta al meglio. Al 35’ ci prova Doneda su punizione, parata di Paccagnella. Si chiude un primo tempo equilibrato con il Venezia 1985 in vantaggio. La seconda frazione comincia con un’azione pericolosa delle ospiti con Zuanti che, servita bene in area da D’Avino, colpisce di testa ma vede la sua conclusione parata. Poco dopo altra occasione arancioneroverde: uno-due fra Cortesi e Willis, che prova la conclusione, ma la palla viene respinta dalla difesa. Al 7’ il Venezia FC colpisce un palo direttamente da calcio d’angolo con Cortesi che tenta la conclusione in porta e sfortunatamente non trova la rete. Le ospiti non demordono e producono diversi pericoli senza trovare la via del gol. Al 38’ ecco il raddoppio delle padrone di casa: Hervieux viene servita sulla linea del fuorigioco e segna il 2-0. Poco prima del termine viene espulsa Doneda per fallo di reazione a centrocampo.