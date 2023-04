Serie C femminile, il punto sulle veneziane

Nella 23^ giornata del campionato di Serie C femminile tutto facile per il Venezia: al Taliercio le arancioneroverdi liquidano con un netto 4-0 la pratica Orvieto e restano quarte, accorciando a -6 dal Lumezzane, sconfitto dal Vicenza. Match subito in discesa per la squadra di mister Marino, a segno al 2' con Risina e al 9' con Cacciamali. Nella ripresa rendono più netto il divario Bonnin e Zuanti.

Sconfitta con onore invece per il Venezia 1985 che cede di misura al forte Merano. Contro le seconde della classe buona prova delle oronere: nel primo tempo un'occasione per parte, nella ripresa all'11' sugli sviluppi di un corner segna Pfostl. La squadra di Marino sfiora il pareggio al 40' con un pallonetto di Tossato che fa la barba alla traversa.

Infine un pareggio dal retrogusto amaro per il Portogruaro, bloccato sul pari dal Rinascita Doccia. Sotto 1-0 nel primo tempo, le rosagranata riescono prima a rimettere in equlibrio la partita con Gashi e poi a portare sul 2-1 con Furlanis a 4' dalla fine. In pieno recupero però Sabatino sigla il 2-2 finale.