Serie C femminile, il punto sulle veneziane

Nella ventunesima giornata del campionato di Serie C femminile, dopo la sconfitta mercoledì del Venezia per 3-2 con il Vicenza, sono arrivate ieri pomeriggio due belle vittorie per le altre due squadre veneziane impegnate nel torneo.

Il Venezia Calcio 1985 vince nettamente a Villorba, 3-0 delle oronere alle trevigiane e seconda vittoria del 2023. La partita va subito in discesa per la squadra di mister Murru, in vantaggio al 7' con Longato, la quale deve depositare a porta vuota il comodo assist di Boschiero che avevea superato il portiere. Al 10' della ripresa Centasso troverebbe il raddoppio ma l'arbitra annulla per un fallo in attacco. La partita viene messa in ogni caso in cassaforte negli ultimi minuti: sale in cattedra Conventi che al 37' el 45' segna la doppietta che chiude i giochi.

Altro importante passo in avanti verso la salvezza per il Portogruaro che vince 2-0 sul campo della cenerentola Sambenedettese. Match a senso unico dominato dalle rosa-granata, le quali si vedono annullare un gol per fuorigioco a Furlanis. Al 22' Giorni di testa firma lo 0-1 e dieci minuti dopo Gashi è letale sottorete a sfruttare una palla vagante. Il Portogruaro sfiora poi più volte la terza rete che tuttavia non arriva.