Serie C femminile, il punto sulle veneziane

Nella 28esima giornata del campionato di Serie C femminile tutto facile per il Venezia che si sbarazza del Villorba con un tennistico 6-1. Per la squadra di mister Marino sono andate a segno Tomasi, Cacciamali, Risina, D'Avino (doppietta) e Zuanti. Le lagunari a due giornate dalla fine sono sicure almeno del quinto posto ma l'obiettivo grande è la Coppa Italia di categoria.

Un pareggio per il Venezia 1985 che in Toscana pareggia 1-1 con il CS Lebowski. Padrone di casa avanti con Carrozzo, rimedia Tosatto. E' un punto pesantissimo per le oronere che a 180' dalla fine sono matematicamente salve.

Infine bruttissima sconfitta per il Portogruaro che perde 7-2 con il Vicenza, le reti di Gava e Gashi servono solo per le statistiche. A due turni dalla fine le rosagranata sono quartultime e condannate ai playout: gli ultimi 180 di campionato serviranno a stabilire chi troverà la squadra di mister Bisioli nello spareggio per non retrocedere tra Orvieto, CS Lebowski e Villorba.