Serie D, domenica il playoff Union Clodiense-Luparense

L'Union Clodiense si prepara in vista del match di domenica con la Luparense: al Ballarin i granata ospiteranno i padovani nel primo turno dei playoff.

Svanita la Serie C, la squadra di Andreucci proverà quantomeno a conquistare gli spareggi promozione, i quanli com'è noto difficilmente però garantiranno il ticket per la serie superiore.

Domenica ci sarà la Luparense, con cui nei due precedenti stagionali l'Union non è andata oltre un doppio zero a zero.

L'altra semifinale è Adriese-Campodarsego. Entrambe le partite inizieranno alle ore 16.