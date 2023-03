Serie D, l'Union Clodiense regola il Cartigliano e si avvicina alla vetta

UNION CLODIENSE - CARTIGLIANO 2-0

UNION CS: Zecchin, Marocco, Tinazzi, Duse, Munaretto, Cuomo, Tognoni, Vecchione, Aliù, Fasolo, F. Serena. All. Andreucci.

CARTIGLIANO: Chiarello, Bordignon, Gobbetti, Pregnolato, Miniati, Buson,Trento, Brugnolo, Di Gennaro, Barzon, Scappin. All. Ferronato.

ARBITRO: Maresca di Napoli.

RETI: pt 13' F. Serena, 31' Fasolo.

Continua a vincere l'Union Clodiense che al Ballarin regola 2-0 il Cartigliano con i gol nella prima mezzora di Serena e Fasolo. Tre punti doppiamente importanti per i granata che vanno a -2 dalla capolista Legnago ma con una partita in meno.

Al 13' granata in vantaggio: splendido cross dalla destra di Marocco, Fasolo anticipato ma Filippo Serena calcia al volo per il vantaggio dell'Union. La reazione del Cartigliano non si fa attendere, protagonista Barzon che in area si libera e calcia, fuori di pochissimo alla destra di Zecchin. Al 29' buona iniziativa di Fasolo, il suo tiro però termina abbondantemente alto. L'ex attaccante del Cittadella due minuti dopo regola decisamente meglio la mira: uno-due splendido con Aliù, dai 15 metri Fasolo toglie le ragnatele dal sette per il 2-0 dell'Union Clodiense. Al 33' grande chance Union, Tognoni protagonista sulla destra, palla in mezzo per Aliù che poi chiude il triangolo, ma Serena questa volta calcia fuori. Al 39' Serena verticalizza per Tinazzi, il quale di prima intenzione pesca Aliù che calcia di poco a lato. Al 41' Brugnolo dai 30 metri su punizione sfiora la traversa con una bellissima traiettoria alta di poco. Al 48' ancora Fasolo protagonista, il suo tiro da fuori termina però a lato. Al 52' Scappin riceve palla in area e calcia, sfera larga alla sinistra di Zecchin. Al 72' Serena si inserisce su un cross ma la palla esce di poco, idem al 78' per la conclusione di Duse. La consueta girandola di sostituzione non cambia l'inerzia del match che resta in controllo dei granata. La squadra di Andreucci gestisce il risultato e porta a casa tre punti pesanti.