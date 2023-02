Serie D, la presentazione del prossimo turno

Il campionato di Serie D entra nella fase calda e i punti in palio sono sempre più pesanti.

L'Union Clodiense dopo il convincente successo sul Portogruaro sarà impegnato in trasferta sul campo della pericolante Prodeco Montebelluna. La squadra trevigiana, distante ben 17 punti, è però in un momento positivo con una vittoria e un pareggio subito tra l'altro dopo essere stata in vantaggio di 2 gol.

Scontro salvezza per il Mestre che al Baracca ospita il Montecchio Maggiore: arancioneri all'ultimo posto della zona playout, vicentini distanti appena un punto. E' la classica partita da tripla dove la paura di perdere potrebbe prendere il sopravvento. All'andata finì 3-1 per il Mestre, domenica arbitra Calzolari di Albenga.

Il Portogruaro infine dopo tre sconfitte di fila ritorna al Mecchia per affrontare la Luparense. Il 2023 per i granata è stato finora decisamente un incubo: 1 punto in 6 partite nonostante l'avvicendamento in panchina tra Conte e Zanuttig. I padovani sono senza dubbio uno delle grandi delusioni del girone, all'andata vinsero con un secco 3-0.