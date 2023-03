Serie D, Mestre battuto dall'Este

Si ferma la serie positiva del Mestre, battuto 1-0 al Baracca dall'Este. Gli arancioneri hanno creato parecchio non riuscendo però a capitalizzare le occasioni, venendo puniti sull'unica disattenzione in 90' di gioco.

Gli arancioneri, privi degli squalificato Corteggiano e dei febbricitanti D'Appolonia e Cardellino, approcciano bene la partita: al 17' palla buona per Miccoli che però spreca da buona posizione calciando sul fondo. L'Este alla mezzora però si porta in vantaggio: corner di Burato, Albieri non riesce a liberare e Cuccato di testa appoggia in rete nonostante il tentativo disperato di Poletto. Il Mestre può pareggiare al 32' quando un'azione insistita porta Miccoli a calciare in porta da pochi passi ma Agosti gli sbarra la strada. Nel secondo tempo gli arancioneri al 7' usufruiscono di una punizione a due nell'area di rigore dell'Este nata da un retropassaggio di Munaretto bloccato dal portiere: la battuta di Segalina sbatte sulla barriera, ci riprova Ndoj ma Agosti si allunga e mette in corner. La formazione padovana nel secondo tempo ci prova solamente con una conclusione di Zanetti che finisce alta. Il Mestre attacca a spron battuto ma senza la necessaria lucidità: al 36' ottima chance per Costa che spara alle stelle. Lo stesso Costa ci prova al 90' con un destro dalla distanza, Agosti non si fa sorprendere. E' l'ultima emozione della partita.