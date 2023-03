Serie D, mister Andreucci presenta Torviscosa-Union Clodiense

Altro crocevia fondamentale per la stagione dell'Union Clodiense che domani sarà impegnata sul campo del Torviscosa. Il tecnico dei granata Antonio Andreucci ha presentato così l'incontro:

"E' una partita importante ma non ancora decisiva, ci sono ancora tanti punti a disposizione. Man mano che si avanti con il campionato le partite diventano pesanti. Vanno fatti i complimenti al Torviscosa che ha vinto tre partite di fila in uno dei gironi più difficili, è una squadra allenata bene, ha dei giocatori forti come Felipe, Ciriello e Gubellini. Le loro vittorie non vengono sicuramente a caso. Noi arriviamo da un momento positivo, siamo in grande fiducia e come abbiamo deciso da tempo vogliamo dare tutto sul campo. Dobbiamo avere grande concetrazione, giocheremo su un campo dove ogni risultato è possibile. L'entusiasmo è giusto che ci sia, rimaniano concentrari su quello che dobbiamo fare ed essere presenti durante la partita.