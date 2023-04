Serie D, il Conte bis a Portogruaro inizia con un pareggio

Il Conte bis inizia con un pareggio: nella partita che ha segnato il ritorno del tecnico della promozione il Portogruaro fa 1-1 sul campo del Torviscosa. Un risultato che quantomeno muove la classifica dei granata, sempre terzultimi in classifica.

La partita è fin da subito bruttina e spigolosa, è davvero alta la posta in palio. Poco prima della mezzora il risultato si sblocca in quella che sarà l'unica azione da gol dei primi 45 minuti: Zamuner perde palla, ne approfitta Gubellini che arriva davanti a Muraca ma calcia clamorosamente fuori. Al 3' della ripresa il Torviscosa passa in vantaggio: mischia in area portogruarese, irrompe Bertoni che segna, Muraca raccoglie in fondo al sacco la palla deviata leggermente da un compagno di squadra. Al 23' il Portogruaro va vicino al pareggio con un colpo di testa del neoentrato Bonaldi che scavalca il portiere ma non entra. L'1-1 arriva una decina di minuti dopo, Tuniz stende Bonaldi in area. E' rigore netto, tira Alcantara, Saccon tocca con i piedi ma la palla lentamente entra in rete. Nel finale un'occasione per parte: al 42' Agnoletti spara alto in tap-in, al 47' invece il colpo di testa di Alcantara sorvola di poco la traversa.