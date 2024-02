Serie D, parte domani la prevendita per Mestre-Treviso

Complice anche il turno di riposo previsto per questo fine settimana, inizia già a salire la tensione per l'attesissimo derby tra Mestre e Venezia.

La società arancionera ha comunicato che la prevendita dei biglietti inizierà già da domani presso la sede al primo piano dello stadio Baracca. La prevendita sarà attiva nei seguenti giorni:

venerdi 9 febbraio (dalle ore 17.00 alle ore 19.30);

lunedì 12 febbraio (dalle ore 17.00 alle ore 19.30);

martedì 13 febbraio (dalle ore 17.00 alle ore 19.30)

Per le disposizioni comunicate dalle autorità competenti l’acquisto dei biglietti in prevendita non sarà consentito agli abitanti della provincia di Treviso. Per questo motivo, il tagliando sarà nominativo e sarà richiesta l’esibizione di un documento in corso di validità, al momento dell’acquisto. I tifosi ospiti avranno a disposizione un numero contingentato di 100 tagliandi, riservati esclusivamente al Settore Ospiti (curva Baracca). I biglietti per il Settore Ospiti saranno direttamente distribuiti dal Treviso a partire dalla prossima settimana.

Questi invece i prezzi dei vari settori: