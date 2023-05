Serie D, Union Clodiense subito fuori dai playoff: la Luparense vince a Chioggia

UNION CLODIENSE - LUPARENSE 3-4

UNION CLODIENSE (4-2-3-1): Magri; Tinazzi (85’ Gning), Cuomo (75’ Calcagnotto), Munaretto, Marocco; Duse, Vecchione; Tognoni (87’ Padovan), Calabrese, Minicucci; Aliù. All. Andreucci.

LUPARENSE (3-4-2-1): Voltan; Solerio, Montesano, Cabianca; Mariutto, Boscolo, Toffanin (61’ De Leo), Beltrame; Gnago, Merkaj (83’ Bussi); Roberti (61’ Beccaro). All. Zironelli.

MARCATORI: 5’ Roberti (L), 30’ Aliù (C), 46’ Marocco (C), 68’ Gnago (L), 80’ Boscolo (L), 83’ Tognoni (C), 90+3′ Montesano (L).

ARBITRO: Torreggiani di Civitavecchia.

AMMONITI: 39’ Minicucci (C), 52’ Calabrese (C), 57’ Boscolo (L), 73’ Beltrame (L), 80’ Calcagnotto (C), 90+1’ De Leo (L), 90+3’ Montesano (L).

ESPULSI: 75’ Beltrame (L) per doppia ammonizione.

Si ferma subito il cammino dell'Union Clodiense: nel primo turno dei playoff del girone C i granata perdono 4-3 con la Luparense e sono eliminati. I padovani la fanno da padrone sin dai primi istanti, legittimando la propria supremazia grazie ad una palla inattiva: al 5’, su corner di Beltrame, punisce Roberti sfruttando la difettosa uscita dell’estremo difensore Magri, che smanaccia erroneamente il pallone concedendo il tap-in. Sembra spianarsi la strada per gli uomini di Zironelli, ancora pericolosi al quarto d’ora grazie all'asse Beltrame-Roberti: cross dell’ex Arzignano Valchiampo e deviazione alta di poco del numero ‘quattordici’. Gol sbagliato-gol subito, la più antica legge del calcio: alla mezz’ora, infatti, Aliù svetta di testa su un traversone proposto dalla sinistra e trafigge l’incolpevole Voltan, capitalizzando la prima vera proposta offensiva degli uomini di Andreucci. Dodici reti stagionali per l’ex Desenzano e tutto in parità allo Stadio Ballarin.

La Luparense, nonostante il colpo appena incassato, va a centimetri dal nuovo vantaggio: Gnago scatta sul filo del fuorigioco ma incombe nell’uscita puntuale e precisa diMagri, sul prosieguo dell’azione Merkaj calcia a porta sguarnita ma trova attentissimo Marocco, che di testa sventa la minaccia. Si va all’intervallo sul punteggio di 1-1. Dopo pochi secondi dalla ripresa del gioco Minicucci affonda sull’out di destra e serve al centro Marocco che devia con gran precisione in buca d’angolo. Grande protagonista del match il giovane classe 2004, con il salvataggio a porta vuota prima menzionato e con la rete del sorpasso granata in apertura di ripresa. La Luparense prova a non demordere: al 55’ Toffanin scalda i guantoni di Magri dalla trequarti di campo, altri cinque minuti e Roberti va vicino al pareggio in torsione dal limite dell’area, mentre sul fronte opposto Minicucci va a centimetri dal terzo gol trovando un prodigioso Voltan sulla propria strada. Luparense ancora appesa alla speranza e in grado di impattare ancora con Gnago, abile a trafiggere Magri con un potente destro su assist di Solerio. Al 75’ l’espulsione rimediata da Beltrame (punito con la seconda ammonizione un fallo ai danni di Tinazzi) sembrerebbe favorevole ai padroni di casa, ma al contrario la squadra di Zironelli si fionda in attacco e passa a comandare: dieci minuti dal traguardo, punizione battuta da Beccaro, respinta centrale di Magri e ribattuta vincente di Boscolo Papo con una volée sotto la traversa. Tre minuti più tardi Tognoni si libera al limite dell’area e trafigge Voltan con un bolide sul primo palo: 3-3. In pieno recupero al 3’ di extra time De Leo si incarica della battuta di un calcio d’angolo, la traiettoria mancina trova pronto all’appuntamento Montesano, che in scivolata devia il pallone quanto basta per bucare l’estremo difensore granata.