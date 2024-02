Si è spento Antonio Cisaria, imprenditore ed ex vicepresidente del Calcio Sandonà

Si è spento ieri sera a 48 anni, colpito da un male incurabile, Antonio Cisaria, imprenditore e dirigente sportivo ben noto nella zona del Basso Piave. Cisaria era stato in primis il presidente dell'Union Sandonatese e del Città Musile, mentre in seguito era entrato nel gruppo dirigente del Sandonà con la carica di vicepresidente. A livello imprenditoriale era invece attivo nel settore della depurazione dell'acqua.



Di seguito il comunicato del Sandonà: "Una tristissima notizia sconvolge oggi il mondo biancoceleste: nella serata di ieri è venuto a mancare Antonio Cisaria, ex vice-presidente del Sandonà 1922 e socio fondatore del nuovo sodalizio calcistico sandonatese. Nel corso degli anni Antonio si è sempre contraddistinto per il suo legame inossidabile con il Calcio Sandonà, per il quale ha sempre rappresentato un punto di riferimento all’interno della società grazie alla sua presenza col cuore ad ogni partita, alla sua passione senza confini e alla sua capacità promuovere con entusiasmo qualsiasi iniziativa per sostenere i colori della nostra città. In questo momento difficile tutto il Calcio Sandonà si stringe attorno alla famiglia di Antonio, consapevoli però che anche da lassù continuerà a fare il tifo per la squadra che ha sempre amato fino all’ultimo momento".