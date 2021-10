Clamoroso all'AC Mestre: Sottoriva si dimette

“Ho ritenuto di dover fare un passo indietro per cercare di dare una scossa alla squadra dopo la deludente prestazione di Adria”, ha dichiarato il tecnico. Sottoriva ha proseguito ringraziando tutti: Società, squadra e tifosi e augurando agli arancioneri che questa sua decisione possa dare quella svolta che la piazza si attende e merita.

Il presidente

Dal canto suo, il Presidente Stefano Serena ha preso atto della decisione, sottolineando senza essercene bisogno, le qualità morali, prima ancora di quelle tecniche, del “mister” e ringraziandolo per il lavoro svolto e l’impegno profuso in questi due mesi.

“Purtroppo queste sono le regole del calcio che mi piacerebbe riscrivere, ed in questi casi è l’allenatore a pagare errori e responsabilità assolutamente divisibili da tutti: Società, staff e ultimi ma non per ultimo, i giocatori! Sono convinto che in un’altra piazza, dove ci sia più tempo per poter lavorare in serenità, tutte le qualità tecniche di Sottoriva potranno emergere nella maniera migliore. Ed è ciò che gli auguro, sportivamente e umanamente”, ha concluso il Presidente.

Galante pro tempore

In attesa delle decisioni del Club in merito alla guida tecnica, la squadra sarà affidata ad Ivan Galante, Allenatore in seconda.